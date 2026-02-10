Arrestan a pareja con más de 100 dosis de droga en Santa Catarina

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de definir su situación jurídica.

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un hombre y una mujer en posesión de más de 100 dosis de droga en el municipio de Santa Catarina.

Detienen a pareja durante recorridos de vigilancia

La captura se realizó en la colonia La Fama, donde los oficiales efectuaban recorridos de prevención y disuasión delictiva para la detección de hechos ilícitos.

Interceptan vehículo por conducir a exceso de velocidad

Fue en el cruce de las calles San Francisco y Flores donde los uniformados detectaron un vehículo que era conducido a exceso de velocidad y sin pericia, motivo por el cual le marcaron el alto.

Los ocupantes se identificaron como Jorge “N”, de 36 años, y Carmen “N”, de 34.

Aseguran más de 100 dosis de presunta droga

Tras una revisión, las autoridades localizaron entre sus pertenencias 50 dosis de hierba verde y seca con características de la marihuana, 60 más de una sustancia sólida blanca similar a la cocaína en piedra, así como $1,300 pesos en efectivo, además de otros indicios.

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de definir su situación jurídica.