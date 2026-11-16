Durante una revisión preventiva en una camioneta con placas de Tamaulipas, los oficiales decomisaron un arma y varios envoltorios.

Una pareja fue detenida por elementos de Fuerza Civil, en coordinación con personal de la Defensa, luego de ser señalada por presuntamente amenazar a una persona en la colonia Fuentes de Santa Lucía, en el municipio de Apodaca.

La intervención se derivó de una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre los hechos. Con la información proporcionada, los efectivos desplegaron un operativo en el cruce de la calle Santa Patricia y la avenida Santa Clara.

Interceptación y aseguramiento de indicios

En ese punto localizaron una camioneta Jeep Grand Cherokee con placas de Tamaulipas, cuyas características coincidían con el vehículo en el que presuntamente viajaban los señalados. Tras interceptar a sus ocupantes, fueron identificados como Luis “N”, de 28 años, y Emily “N”, de 29.

Durante una revisión protocolaria, los oficiales les aseguraron un arma corta abastecida, dinero en efectivo y diversos envoltorios con sustancias con características de marihuana y cristal, además de una bolsa con presuntos enervantes.

La pareja fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.