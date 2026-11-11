Arrestan a objetivo prioritario en Valle de las Salinas

Autoridades ubicaron al sospechoso en el Fraccionamiento Real de Palmas, tras realizar indagatorias sobre sus actividades

Un hombre considerado como generador de violencia y objetivo prioritario para las autoridades fue detenido por elementos de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, en el municipio de Zuazua.

El arresto se derivó de una serie de indagatorias realizadas recientemente, de las que se obtuvo información precisa del probable infractor y sus actividades, así como de los lugares que solía frecuentar.

Los oficiales montaron un dispositivo estratégico en el Fraccionamiento Real de Palmas, en el cruce de la avenida Real de Palmas y Palma Azul.

En ese lugar detectaron un auto Nissan Versa obstruyendo la vialidad, que coincidía con las características del vehículo que era utilizado por el infractor.

Cuando se aproximaron para verificar lo que ocurría, encontraron a un varón y confirmaron que sus facciones físicas eran similares a las de su objetivo.

El sujeto se identificó como Luis “N", de 29 años de edad.

En sus pertenencias encontraron más de 70 envoltorios con narcóticos conocidos como marihuana y cristal, además de dinero.

Por lo anterior, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación.