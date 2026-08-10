Arrestan a mujer señalada como generadora de violencia

Edith “N”, de 42 años, fue detenida en Monterrey con presunta marihuana, cristal y cocaína, además de dinero y teléfonos celulares

Una mujer señalada por las autoridades como presunta generadora de violencia fue detenida por elementos de seguridad en el municipio de Monterrey.

El operativo se realizó en la colonia Fomerrey 35, donde agentes de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, implementaron un despliegue luego de que la mujer fuera previamente georreferenciada en la zona.

Fue en el cruce de las calles De las Uniones y De los Comerciantes donde los elementos localizaron a una persona que coincidía con las características de la probable infractora, por lo que procedieron a interceptarla.

La mujer se identificó como Edith “N” de 42 años.

Durante una revisión, los oficiales localizaron entre sus pertenencias diversos envoltorios con sustancias con características de marihuana, cristal y cocaína, además de dinero en efectivo y dispositivos telefónicos.

Edith “N” fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.