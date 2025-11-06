Arrestan a jóvenes con drogas en Valle de Infonavit, Monterrey

El probable infractor fue identificado como William 'N' y le incautaron 60 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana

Como resultado de trabajos estratégicos de disuasión delictiva, policías de Fuerza Civil efectuaron la detención de un joven, en el municipio de Monterrey.

El arresto se suscitó la tarde del lunes, en la colonia Valle de Infonavit, en donde los elementos se desplegaron para detectar actos ilícitos.

En el cruce de las calles Contrato Colectivo y 10 Retorno, encontraron un joven que presuntamente poseía un cigarrillo cuyas características no eran las típicas de un cigarro de tabaco.

El probable infractor fue identificado como William “N", de 20 años de edad y le incautaron 60 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana; un cigarrillo artesanal, 47 bolsas con una sustancia sólida parecida al cristal, entre otros indicios ilícitos.

En virtud de lo anterior, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.