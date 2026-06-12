Arrestan a joven relacionado con asaltos en carreteras

El arresto ocurrió en la colonia Santa Marta donde los elementos observaron al sospechoso quien viajaba aborde un vehículo GMC Canyon

Un hombre considerado como generador de violencia y posible participante en hechos ilícitos como el robo en carreteras, fue capturado por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil con apoyo de la Defensa; en Escobedo.

El arresto ocurrió en la colonia Santa Marta donde los elementos observaron al sospechoso quien viajaba aborde un vehículo GMC Canyon con luces estrobocopicas en el medallón.

Cuando llegaron al cruce Santa Úrsula y Santa Rita, le solicitaron al conductor detener la marcha, el ocupante de la camiota se identificó como Jonathan “N", de 27 años, a quien se le realizó una inspección encontrando en sus pertenencias

* 01 arma corta.

* 04 Cargadores.

* 104 balas.

* 01 juego de luces estrobocópicas.

* 01 licencia de conducir extranjera.

Las autoridades presumen que ahora investigado estaría relacionado con varios robos en carretera, así como de su participación como generador de violencia en un grupo criminal.

Por lo anterior fue detenido y puesto a las instancias correspondientes para verificar su situación jurídica.