Arrestan a joven por robo a negocio en San Pedro

Policías municipales arrestaron a un joven de 23 años tras ser acusado de sustraer mercancía en un local de la avenida Gómez Morín.

Por presuntamente robar un negocio en la colonia Zona La Alianza, un joven fue detenido por la Policía Municipal de San Pedro Garza García.

Encargados del negocio se percataron de que el sospechoso habría sustraído diversa mercancía sin pagar, por lo que alertaron al número de emergencias 911.

El robo ocurrió a la altura de la avenida Manuel Gómez Morín y provocó un despliegue de autoridades hasta el establecimiento.

A su arribo, oficiales municipales se entrevistaron con las víctimas, quienes señalaron al presunto delincuente.

Identificado como Carlos "N", de 23 años, el hombre fue arrestado y trasladado a las instalaciones del C2 de San Pedro, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

El delito por el que fue turnado es robo a negocio, detalló la autoridad a través de una ficha informativa.