Arrestan a joven armado y con presunta marihuana en Pesquería

La captura ocurrió en la autopista al Aeropuerto en donde los oficiales hacían un despliegue estratégico para detectar hechos delictivos en la zona

Elementos de Fuerza Civil que realizaban trabajos de disuasión delictiva, detuvieron a un muchacho presuntamente armado y que poseía sustancias ilícitas; esto en el municipio de Pesquería.

La captura ocurrió en la autopista al Aeropuerto en donde los oficiales hacían un despliegue estratégico para detectar hechos delictivos en la zona.

En su recorrido, visualizaron a distancia a una persona que se escondía entre los camiones que estaban estacionados en el acotamiento. Este hecho pareció sospechoso a las autoridades, por lo que se acercaron para asegurarse si se trataba de alguna irregularidad.

Ante los policías, el joven se identificó como Erick “N", de 23 años de edad; a quien le encontraron en sus pertenencias: un arma corta abastecida, 56 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana y 58 dosis con una sustancia cristalina parecida al cristal.

Por lo anterior, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.