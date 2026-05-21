Arrestan a José 'N' de Proyectos 9; lo llevan al MP

El propietario de Proyectos 9 fue egresado del nosocomio bajo una estricta custodia policial; Enfrenta un proceso penal por presunto fraude agravado

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión en su contra al interior del Swiss Hospital, el propietario de la inmobiliaria Proyectos 9 fue egresado del nosocomio bajo una estricta custodia policial. José "N", quien enfrenta un proceso penal por el presunto delito de fraude agravado cuyo monto reclamado supera los $560 millones de pesos, fue trasladado de inmediato a las instalaciones del Ministerio Público, ubicado en la Avenida Gonzalitos.

La medida judicial se dio luego de la audiencia celebrada este miércoles, a la cual el imputado debía comparecer de manera presencial a las 08:30 horas en el Palacio de Justicia ubicado en el cruce de Rodrigo Gómez y Penitenciaría, al norte de Monterrey.

De acuerdo con la información expuesta durante la diligencia, José “N” no acudió a la segunda audiencia programada dentro del proceso penal que se sigue en su contra, situación que derivó en consecuencias legales tras considerarse injustificada su ausencia.

La defensa del empresario argumentó ante la autoridad judicial que este no se presentó debido a que presuntamente se sentía mal de salud, justificación que fue expuesta durante la audiencia, pero que finalmente no fue considerada válida por el juez.

Tras la audiencia, trascendió que José "N" permanece hospitalizado en el Swiss Hospital, donde se desplegó un cerco de vigilancia en las inmediaciones del nosocomio privado al que el desarrollador inmobiliario ingresó de última hora alegando complicaciones médicas.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cercaron el área del hospital y mantuvieron presencia en los alrededores de la clínica mientras avanzaban las diligencias derivadas de la resolución judicial.

El caso se remonta a la audiencia celebrada el pasado 15 de mayo, fecha en la que se realizó la imputación y posteriormente fue aplazada la comparecencia para este miércoles 20 de mayo.

Las investigaciones están relacionadas con la inmobiliaria Proyectos 9, señalada en múltiples denuncias por presuntos fraudes inmobiliarios en Monterrey, donde diversos afectados han denunciado incumplimientos y pérdidas patrimoniales derivadas de operaciones de compraventa.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Orozco, explicó que la legislación contempla consecuencias cuando una persona imputada no comparece sin causa válida ante una autoridad judicial, al configurarse una posible sustracción de la acción de la justicia, lo que faculta al Ministerio Público a solicitar el libramiento de una orden de aprehensión.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó además que el número de querellas relacionadas con este caso se aproxima a las 200, mientras que el monto económico reclamado por los denunciantes supera los 560 millones de pesos.

La autoridad ministerial mantiene abiertas las investigaciones para dar seguimiento a los procedimientos legales derivados del caso y a las denuncias presentadas contra el empresario.