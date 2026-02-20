Arrestan a hombres portando armas largas en General Bravo

Los individuos presuntamente forman parte de un grupo delictivo con presencia a nivel nacional y que hace actividades generadoras de violencia

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a dos hombres armados y con equipo táctico en una brecha del municipio de General Bravo, como parte de operativos estratégicos para prevenir hechos ilícitos.

Los agentes observaron a los sospechosos caminando por la rúa con ropa táctica y armas de fuego. Tras indicaciones verbales, los hombres depusieron las armas de inmediato.

Los detenidos fueron identificados como Audencio “N”, de 33 años, y Francisco “N”, de 40. Durante la revisión se aseguraron un arma larga, una pechera táctica, un chaleco balístico y 10 cargadores abastecidos con un total de 252 cartuchos.

De acuerdo con las autoridades, los individuos presuntamente forman parte de un grupo delictivo con presencia a nivel nacional y que hace actividades generadoras de violencia.

Los hombres quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.