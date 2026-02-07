Arrestan a hombre y menor con dosis de droga en García

Fue en el cruce de las calles Literatura y Elena Poniatowska donde los elementos detectaron a dos jóvenes, quienes comenzaron a correr

Derivado de trabajos de coordinación entre la Fiscalía General de Justicia del Estado y Fuerza Civil, fue detenido un hombre y asegurado un menor de edad con posesión de droga, en el municipio de García.

Fue en el cruce de las calles Literatura y Elena Poniatowska donde los elementos detectaron a dos jóvenes, quienes al notar la presencia policial comenzaron a correr e intentaron deshacerse de una mochila, lo que derivó en una persecución a pie.

La acción concluyó con la detención de Luis “N”, de 23 años de edad, quien iba acompañado de un adolescente de 15 años.

Tras la revisión, las autoridades les aseguraron 52 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, 24 bolsas con una sustancia sólida granulada similar al cristal, además de dinero en efectivo y otros indicios.

El adulto fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras que el menor fue trasladado a las instancias correspondientes, donde se analizará su situación legal conforme a la ley.