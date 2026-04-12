Arrestan a hombre tras robo de moto en Sierra Morena

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe luego de ser señalado como presunto responsable del robo de una motocicleta estacionada afuera de un domicilio en la colonia Sierra Morena, lo que movilizó a elementos municipales hacia el sector y desplegar un operativo de búsqueda en la zona.

¿Cómo se originó el reporte del robo en Sierra Morena?

De acuerdo con la información proporcionada, un aviso al C4 notificó sobre el robo de una motocicleta que se encontraba estacionada frente a un domicilio en la colonia Sierra Morena. Tras recibir el reporte, policías municipales acudieron de inmediato al lugar señalado para verificar la situación y recabar datos del vehículo sustraído.

En el sitio, los elementos implementaron un recorrido de vigilancia para localizar la unidad y al presunto responsable, con base en las características proporcionadas por el afectado.

¿Cómo fue ubicado el presunto responsable por la policía?

Durante la búsqueda, los oficiales observaron a un hombre que empujaba una motocicleta que coincidía con las características del vehículo reportado como robado. Ante la sospecha, los agentes procedieron a interceptarlo para una revisión preventiva.

El afectado del robo acudió al lugar y señaló haber sido testigo de cómo un individuo sustrajo la motocicleta, la cual se encontraba estacionada frente a su domicilio, lo que permitió confirmar la relación del vehículo con el hecho denunciado.

¿Qué ocurrió tras la verificación del vehículo recuperado?

Una vez realizada la inspección correspondiente, las autoridades confirmaron que la motocicleta localizada coincidía plenamente con la unidad reportada como robada. Se trataba de un vehículo en color rojo, el cual fue asegurado por los elementos municipales.

El hombre detenido fue identificado como Brandon Alberto, de 32 años de edad. Tras su aseguramiento, fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal por el delito de equiparable al robo de vehículo.

La motocicleta recuperada quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, mientras continúan las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y esclarecer completamente los hechos ocurridos en la colonia Sierra Morena.