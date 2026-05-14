Arrestan a hombre por trasladar personas migrantes

Policías de Fuerza Civil detuvieron a un hombre en el kilómetro 120 de la autopista Monterrey-Reynosa que trasladaba de forma ilegal a personas extranjeras

Policías de Fuerza Civil que realizaban tareas de prevención y disuasión delictiva lograron detener a un hombre que trasladaba de forma ilegal a personas extranjeras en el municipio de General Bravo.

Los hechos tuvieron lugar en el kilómetro 120 de la autopista Monterrey-Reynosa. En su recorrido, los agentes estatales visualizaron a distancia un vehículo Chevrolet Malibú con placas del Estado de Texas, Estados Unidos; el mismo se encontraba detenido y con el cofre abierto.

Una vez que se aproximaron para ayudar al conductor, encontraron que en la parte trasera del auto viajaban tres hombres oriundos de Guatemala, los cuales denunciaron condiciones de precariedad en el trayecto hacia la frontera.

En el lugar fue detenido el conductor identificado como José “N", de 37 años de edad, y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

En tanto, a las víctimas se les brindó agua y alimento, mientras aguardaban a las autoridades del Instituto Nacional de Migración para su traslado a las instancias correspondientes.