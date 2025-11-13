Arrestan a hombre por doble homicidio en Monterrey

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2024, cuando el ahora detenido, en compañía de otro sujeto armado, habría interceptado a las dos víctimas

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a Luis Ángel “N" de 34 años, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, tras el asesinato de dos hombres en la colonia Genaro Vázquez del municipio de Monterrey.

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2024, cuando el ahora detenido, en compañía de otro sujeto armado, habría interceptado a las dos víctimas de 19 y 38 años, a quienes presuntamente identificaron como integrantes de un grupo delictivo rival y les dispararon en repetidas ocasiones, privándolos de la vida en el sitio.

Luis Ángel “N” fue notificado de la orden judicial al interior de un centro de readaptación social estatal, donde permanecerá bajo prisión preventiva y a disposición de un juez de control para continuar con el proceso penal correspondiente.