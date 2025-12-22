Arrestan a hombre por conducir con placas de papel en Monterrey

Tras ser detenido por circular a exceso de velocidad, elementos municipales se percataron que la matrícula no correspondían a la unidad

Oficiales de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre por conducir una camioneta con placas apócrifas durante la tarde de este sábado, en la colonia Coyoacán.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas, cuando Jorge Rolando "N", de 42 años, fue detenido en el cruce de la avenida Félix U. Gómez y Los Andes.

Elementos de seguridad municipal efectuaban un recorrido de vigilancia cuando se percataron como el hombre conducía la unidad a exceso de velocidad y sin pericia, por lo que decidieron seguirlo.

Al detenerse, los oficiales descubrieron que las placas de circulación que portaba el vehículo eran de papel.

Personal del C4 les confirmó que aunque la camioneta corresponde a un modelo 2007, la matrícula refiere a un automóvil del 2019, por lo que procedieron con la detención del conductor.

Posteriormente, el presunto delincuente fue trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal para quedar a disposición del Ministerio Público.