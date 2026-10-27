Arrestan a hombre en San Pedro buscado en Estados Unidos

Un hombre buscado en Estados Unidos fue detenido en San Pedro tras conducir de forma indebida; el vehículo tenía reporte de robo.

Un hombre que cuenta con orden de aprehensión en Estados Unidos fue detenido en San Pedro tras ser descubierto manejando indebidamente sobre la avenida Lázaro Cárdenas.

Identificado como Paulo, de 36 años, el sospechoso fue visto por elementos de Tránsito cuando le cerró el paso a un automovilista.

Los oficiales le marcaron el alto, y el hombre respondió de forma violenta, por lo que se procedió a su arresto por el delito de resistencia de particulares.

Ya cuando se hallaba a disposición de la autoridad, el sistema arrojó que el vehículo que conducía tenía reporte de robo y que el sospechoso era buscado en la Unión Americana.