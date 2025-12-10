Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Arrestan a hombre con más de 50 dosis de cristal en Juárez

Por: Diana Leyva

09 Diciembre 2025, 07:08

Compartir

Elementos de diversas corporaciones notificaron el hallazgo de 66 dosis de droga, incluidas drogas como marihuana y cristal

Arrestan a hombre con más de 50 dosis de cristal en Juárez

Autoridades de diversas corporaciones detuvieron a un hombre en posesión de diversos narcóticos, en las inmediaciones del municipio de Juárez.

Estos hechos se registraron sobre las calles Monte Albán y Violeta, pertenecientes al Fraccionamiento Bugambilias, tercer sector. 

WhatsApp Image 2025-12-08 at 4.03.15 PM.jpeg

Elementos pertenecientes a Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones observaron que el hombre presentaba una actitud sospechosa ante su presencia, por lo que decidieron revisarlo.

Al revisar al hombre identificado como Armando "N", de 38 años, autoridades encontraron entre sus pertenencias, 66 dosis de diversas drogas, en su mayoría cristal.

WhatsApp Image 2025-12-08 at 4.03.16 PM.jpeg

Ante este hallazgo, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Comentarios