Arrestan a hombre con más de 50 dosis de cristal en Juárez

Elementos de diversas corporaciones notificaron el hallazgo de 66 dosis de droga, incluidas drogas como marihuana y cristal

Autoridades de diversas corporaciones detuvieron a un hombre en posesión de diversos narcóticos, en las inmediaciones del municipio de Juárez.

Estos hechos se registraron sobre las calles Monte Albán y Violeta, pertenecientes al Fraccionamiento Bugambilias, tercer sector.

Elementos pertenecientes a Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones observaron que el hombre presentaba una actitud sospechosa ante su presencia, por lo que decidieron revisarlo.

Al revisar al hombre identificado como Armando "N", de 38 años, autoridades encontraron entre sus pertenencias, 66 dosis de diversas drogas, en su mayoría cristal.

Ante este hallazgo, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.