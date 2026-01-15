Arrestan a hombre con drogas en la colonia La Alianza

Los hechos sucedieron en la colonia La Alianza, donde los agentes estatales recorrían la calle Fomento Ganadero y la Avenida Cabezada.

Elementos de Fuerza Civil que hacían trabajos de detección y disuasión delictiva, detuvieron la mañana de este martes, a un hombre que presuntamente poseía varias dosis de narcóticos; esto al norte de Monterrey.

Los hechos sucedieron en la colonia La Alianza, donde los agentes estatales recorrían la calle Fomento Ganadero y la Avenida Cabezada.

Durante estas labores, visualizaron a un joven motociclista que circulaba a exceso de velocidad. Al observarlo, llamó su atención que el vehículo en el que viajaba no tenía placas de circulación, por lo que le marcaron el alto.

El varón se identificó como Carlos “N", de 38 años de edad. En sus pertenencias localizaron varios indicios como: 30 bolsas con hierba verde y seca con características de la marihuana, 22 con una sustancia granulada con características de la droga conocida como cristal; y 14 cartuchos de arma corta.

Por lo anterior, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.