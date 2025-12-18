Arrestan a hombre con centenar de drogas en Linares

Elementos de Fuerza Civil visualizaron a un joven que aparentemente consumía un cigarrillo, cuyo hedor discierne del tabaco.

Elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones, realizaron la detención de un hombre de 27 años de edad, con un centenar de drogas; esto en el municipio de Linares.

Los hechos se registraron después del mediodía de este martes en el Ejido San Felipe, en donde visualizaron a un joven que aparentemente consumía un cigarrillo, cuyo hedor discierne del tabaco.

El sospechoso, fue abordado por las autoridades, con quienes se identificó como José “N”, de 27 años de edad. Además encontraron en sus pertenencias 52 bolsas de plástico con hierba verde y seca con las características de la marihuana y 48 con una sustancia granulada y cristalina con características de la droga conocida como “cristal”.

Por lo anterior, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para lo que resulte.