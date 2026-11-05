Arrestan a hombre con arma de fuego y equipo táctico en Pesquería

Detienen en Pesquería a hombre con presunta arma, cargadores y equipo táctico en su camioneta durante operativo estatal.

Un hombre que viajaba en una camioneta con una presunta arma de fuego, cargadores y equipo táctico fue detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Pesquería (GOEP), durante un operativo de vigilancia en el fraccionamiento Las Haciendas.

La movilización ocurrió sobre la avenida Paseo de las Haciendas, en su cruce con la calle El Rodeo, donde policías municipales y elementos de Tránsito instalaron un puesto de control preventivo como parte del Operativo Centinela.

Durante la revisión de una Chevrolet Silverado 1500 blanca, con cristales polarizados, los oficiales observaron en el interior un objeto con características similares a un arma de fuego, además de dos cargadores y un panel portaplacas táctico.

El conductor, identificado como Alberto “N”, de 48 años, fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público Federal, autoridad que se encargará de investigar el caso y determinar su situación jurídica.