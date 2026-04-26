Arrestan a dos tras pelea y les hallan droga en Escobedo

Luego de su detención, ambos hombres fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal.

Dos hombres fueron detenidos por elementos de Proxpol Escobedo presuntamente en posesión de dosis de la droga conocida como cristal, en hechos ocurridos en la colonia Infonavit Monte Real.

Los detenidos fueron identificados como Santiago “N”, de 36 años, y Óscar “N”, de 25, quienes habrían protagonizado un altercado derivado de la negativa de un pago, situación que derivó en una pelea entre ambos.

¿Cómo ocurrió la detención en Infonavit Monte Real?

De acuerdo con el reporte, los oficiales acudieron al sitio tras percatarse del conflicto. Al intervenir y llamarles la atención, los sujetos reaccionaron de forma agresiva ante las indicaciones de la autoridad, lo que llevó a los elementos a proceder con su arresto.

Tras realizar una inspección preventiva, los oficiales localizaron una bolsa que contenía una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal, la cual fue asegurada como parte de las evidencias.

Puestos a disposición por delitos contra la salud

Luego de su detención, ambos hombres fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal por su presunta participación en delitos contra la salud.

Autoridades mantienen operativos en Escobedo

Las autoridades municipales mantienen acciones de vigilancia y atención en distintos sectores de Escobedo, con el objetivo de atender reportes ciudadanos y prevenir conductas delictivas en colonias como Infonavit Monte Real.