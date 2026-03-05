Arrestan a dos presuntos generadores de violencia en operativos

Ambos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal por delitos de presunta generación de violencia

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a dos hombres señalados como generadores de violencia, tras desplegar operativos simultáneos en los municipios de Monterrey y Garcia.

La primera detención ocurrió en la colonia La Reforma, en Monterrey, donde fue interceptado Ángel “N” de 22 años, quien circulaba en una motocicleta sin placas.

Tras marcarle el alto, los oficiales le aseguraron dos armas cortas con 14 balas en total, además de 23 envoltorios con presunta marihuana y 43 dosis de una sustancia similar al cristal.

Horas más tarde, en la colonia Las Villas, en García, fue arrestado Blas “N” de 25 años, luego de intentar huir al notar la presencia policial.

Al momento de su captura, le fue asegurada un arma corta con 14 balas.

Ambos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.