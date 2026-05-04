Arrestan a dos por robar moto con violencia en colonia Evolución

Tras recibir la denuncia, policías municipales iniciaron un operativo de búsqueda en calles cercanas para ubicar a los presuntos responsables.

Dos hombres fueron detenidos por policías de Guadalupe minutos después de presuntamente cometer el robo con violencia de una motocicleta en la colonia Evolución, tras un operativo implementado en la zona.

El despliegue se activó luego de que la víctima reportó haber sido interceptada por varios sujetos que la amagaron con un arma de fuego para despojarla de su unidad.

¿Cómo ocurrió el robo de motocicleta en Guadalupe?

De acuerdo con el reporte, el afectado fue sorprendido por varios individuos que lo amenazaron y le quitaron su motocicleta, lo que derivó en la movilización inmediata de los oficiales.

Tras recibir la denuncia, policías municipales iniciaron un operativo de búsqueda en calles cercanas para ubicar a los presuntos responsables.

¿Dónde fueron detenidos los sospechosos?

La intervención se concretó en el cruce de El Mezquite y El Cistillo, donde los elementos localizaron a dos hombres que circulaban a bordo de la motocicleta reportada como robada.

Los oficiales les dieron seguimiento hasta lograr su intercepción, momento en el que fueron señalados directamente por la víctima.

¿Quiénes son los detenidos?

Los presuntos responsables fueron identificados como Rosalio, de 49 años, y Bladimir, de 26 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por el delito equiparable a robo de vehículo.

La unidad fue recuperada por las autoridades y asegurada para las investigaciones correspondientes.

La acción policial permitió la detención de los sospechosos a pocos minutos de haberse cometido el robo, así como la recuperación del vehículo.