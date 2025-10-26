Arrestan a dos mujeres en posesión de arma y drogas en Monterrey

Elementos municipales detuvieron a las jóvenes después de que no respetaron la luz roja del semáforo e intentaron ignorar el llamado de las autoridades

Autoridades detuvieron a dos mujeres en posesión de un arma de fuego y más de 30 envoltorios con presunta droga en calles del centro de Monterrey.

Estos hechos se registraron durante las 03:15 horas, cuando elementos de la Policía Municipal observaron como un vehículo blanco con vidrios polarizados se pasó la luz roja del semáforo, por lo que les pidieron detener su camino.

Al hacer caso omiso, los oficiales les dieron alcance en el cruce de la calle Villagrán y Tapia, para pedirles que descendieran de la unidad. Sin embargo, una de ellas comenzó a agredir verbal y físicamente a los oficiales, por lo que tuvieron que someter a estas dos personas.

Las jóvenes identificadas como Montserrat "N" de 25 años y Lincy Guadalupe "N", de 23; se encontraban en posesión de 38 envoltorios que contenían sustancias similiares a la cocaína y cristal, además de contar con un arma larga con cargador a un costado del asiento del copiloto.

Ambas mujeres fueron trasladadas hacia las instalacione de la Policía de Monterrey, para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.