Arrestan a dos hombres por homicidio en Escobedo

Los dos fueron detenidos mediante orden de aprehensión en operativos realizados en Monterrey y Escobedo; actualmente permanecen internados en un penal estatal

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó el arresto de Ángel “N”, de 29 años y de Luis “N”, de 49 por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 35 años en la colonia Andrés Caballero, en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 19 de febrero, cuando tras una discusión en la vía pública, ambos habrían golpeado a la víctima y posteriormente la estrangularon.

Un guardia de seguridad del sector dio aviso al número de emergencia 911, pero al arribo de los paramédicos el hombre ya no contaba con signos vitales.

Los dos fueron detenidos mediante orden de aprehensión en operativos realizados en Monterrey y Escobedo, y actualmente permanecen internados en un penal estatal mientras continúa el proceso en su contra.