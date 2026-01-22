Arrestan a dos con varias dosis de droga en Escobedo

Los hechos sucedieron en la colonia Privadas de Camino Real durante un recorrido por las calles Cto Golondrina y Avenida Artículo 72

Elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones, capturaron a dos jóvenes que portaban diversas dosis de droga, en Escobedo.

Los hechos sucedieron en la colonia Privadas de Camino Real durante un recorrido por las calles Cto Golondrina y Avenida Artículo 72, donde los agentes estatales se percataron de la presencia dos personas a bordo de una motocicleta, que era conducida de forma inapropiada lo que provocó que perdieran el control y derraparan.

Al interceptarlos, se identificaron como Axel “N", de 31 años y Rafael “N", de 20 quienes traían es sus pertenencias 33 bolsas con marihuana, 32 bolsas con cristal y 13 bolsas con cocaína en piedra.

En virtud de lo anterior, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.