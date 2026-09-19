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Arresta la Policía de Monterrey a hombre por robo de rines

Por: INFO 7

17 Septiembre 2026, 18:44

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Tras la revisión, los oficiales aseguraron al presunto ladrón siete tapas de ruedas retiradas de vehículos en la zona centro.

Arresta la Policía de Monterrey a hombre por robo de rines

La Policía de Monterrey agarró con las manos en la masa a un hombre justo cuando se dedicaba a quitarle los rines a unos autos estacionados en pleno centro de la ciudad.

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El arresto de quien fue identificado como Luis Antonio “N”, de 64 años, ocurrió en el cruce de las calles Zaragoza y Aramberri. Los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia por la zona cuando notaron algo sospechoso: el hombre estaba quitándole las tapas a los rines de un carro.

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Al verse descubierto, el presunto ladrón intentó correr para escapar, pero los policías reaccionaron rápido y lo alcanzaron unos metros adelante.

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Cuando le revisaron una bolsa de plástico que llevaba, le encontraron un total de siete tapas de rines que ya les había quitado a dos automóviles. Tras el hallazgo, las autoridades lo trasladaron a las instalaciones de la corporación, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

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Con información de Samantha Treviño.

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