Arresta la Policía de Monterrey a hombre por robo de rines

Tras la revisión, los oficiales aseguraron al presunto ladrón siete tapas de ruedas retiradas de vehículos en la zona centro.

La Policía de Monterrey agarró con las manos en la masa a un hombre justo cuando se dedicaba a quitarle los rines a unos autos estacionados en pleno centro de la ciudad.

El arresto de quien fue identificado como Luis Antonio “N”, de 64 años, ocurrió en el cruce de las calles Zaragoza y Aramberri. Los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia por la zona cuando notaron algo sospechoso: el hombre estaba quitándole las tapas a los rines de un carro.

Al verse descubierto, el presunto ladrón intentó correr para escapar, pero los policías reaccionaron rápido y lo alcanzaron unos metros adelante.

Cuando le revisaron una bolsa de plástico que llevaba, le encontraron un total de siete tapas de rines que ya les había quitado a dos automóviles. Tras el hallazgo, las autoridades lo trasladaron a las instalaciones de la corporación, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Con información de Samantha Treviño.