Arrecian las protestas de trabajadores del IMSS

Un grupo de enfermeras, camilleros y demás personal cerraron el paso en la 'joroba' afuera del Hospital-Clínica 6, y la Clínica 31, en San Nicolás

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Los bloqueos de trabajadores sindicalizados del IMSS arreciaron este lunes en Nuevo León, con el cierre en la circulación de la Avenida Universidad, en San Nicolás.

Poco antes de las 9:00 horas, un grupo de enfermeras, camilleros y demás personal cerraron el paso en la "joroba”, afuera del Hospital-Clínica 6, y la Clínica 31.

De esta manera, están "apretando” en el movimiento nacional, que lucha por mejores condiciones laborales aumento salarial del 10 por ciento y dotación de insumos y medicamentos para hacer su trabajo.

Los manifestantes aseguraron estar fuera de su horario laboral.

Un camión que transporta combustible se quedó varado entre el cierre vial aplicado por los trabajadores y el punto donde elementos de Tránsito Municipal implementan la desviación, a la altura de la calle Porfirio Díaz.

"¡No te vayas a enfermar porque no hay material!” y "¡No hay torundas, no hay alcohol, pero sí hay corrupción!" fueron las principales consignas.

"¡Después de trabajar, salimos a protestar!” Y "Los héroes del COVID volvimos a salir!", coreaban.

Además, gritaron consignas contra el líder nacional del gremio: “¡Fuera Rafael Olivos!".

Cuestionados hasta a qué horas levantarán el bloqueo, dijeron no saber.

En México, el pasado jueves representantes de las 37 secciones sindicales fracasaron en las negociaciones en la Secretaría de Gobernación para obtener respuesta al pliego petitorio.

Los trabajadores sindicalizados cuestionan el desempeño del líder nacional del gremio, Rafael Olivos, diputado federal suplente por Morena.