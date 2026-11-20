De manera brutal, dos abuelitos fueron golpeados frente a su domicilio en el municipio de Linares para quitarles una niña; ahora piden justicia, pues temen por sus vidas.
Laura Lascano y José González Sánchez fueron los abuelitos golpeados afuera de sus domicilios.
Las cámaras de seguridad muestran cuándo una mujer y el menor de edad llegan al domicilio y golpean a la pareja de abuelitos.
Laura Lascano compartió el video de la agresión y denunció públicamente también mediante un video a Kimberly Janeth, N.N. y a un adolescente, presuntos responsables del ataque.
En la denuncia pública dio a conocer los motivos por los cuales la golpearon y dijo que temían por su vida.