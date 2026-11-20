Arrebatan a niña y golpean brutalmente a sus abuelos en Linares

Por: Alejandro García 19 Noviembre 2026, 13:26 Compartir

Una pareja de abuelitos denunció haber sido golpeada frente a su domicilio en Linares para quitarles a una niña; ahora temen por sus vidas y exigen justicia.

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De manera brutal, dos abuelitos fueron golpeados frente a su domicilio en el municipio de Linares para quitarles una niña; ahora piden justicia, pues temen por sus vidas. Laura Lascano y José González Sánchez fueron los abuelitos golpeados afuera de sus domicilios. Las cámaras de seguridad muestran cuándo una mujer y el menor de edad llegan al domicilio y golpean a la pareja de abuelitos. Laura Lascano compartió el video de la agresión y denunció públicamente también mediante un video a Kimberly Janeth, N.N. y a un adolescente, presuntos responsables del ataque. En la denuncia pública dio a conocer los motivos por los cuales la golpearon y dijo que temían por su vida.