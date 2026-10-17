Arrastra corriente a motociclistas en La Alianza

Vecinos reportaron que varias personas que viajaban en motos, bicicletas y camionetas fueron arrastradas por la fuerte corriente de agua

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Las fuertes corrientes de agua sorprendieron a vecinos y automovilistas desde las seis de la mañana en la calle del Palmar, en la colonia La Alianza, al norponiente de Monterrey, donde las inundaciones provocaron que motociclistas, camionetas y bicicletas fueran arrastrados por el agua.

Ante la fuerza de la corriente, vecinos de la zona tuvieron que intervenir para auxiliar a un motociclista cuya unidad quedó varada, y entre varios lograron ponerla en un lugar seguro para evitar que siguiera siendo arrastrada.

Pese al cierre preventivo implementado por Protección Civil de Monterrey y la Policía municipal, algunos conductores ignoraron las restricciones e intentaron cruzar la vialidad, lo que ocasionó daños en algunos vehículos ante el nivel y la fuerza del agua.

Aunque las lluvias cesaron, la zona permaneció bajo resguardo de los elementos municipales, quienes mantuvieron la vigilancia para evitar que más automovilistas se arriesgaran a cruzar por esta calle afectada por las inundaciones.