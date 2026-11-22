La funcionaria planteó que, junto con la llegada de visitantes, uno de los objetivos es fortalecer la participación de los habitantes en el turismo

Con descuentos de entre 10% y 50% en más de 110 establecimientos, el programa “Arráncate por Nuevo León” busca que los habitantes conozcan los atractivos de su estado y se conviertan en sus embajadores, informó Brenda Castro, directora general de Codetur.

Durante su participación en el quinto informe de gobierno de Samuel García Sepúlveda, la funcionaria destacó que esta iniciativa ha beneficiado a más de 70 mil personas y forma parte de las acciones para fortalecer el turismo local.

Más de 110 aliados ofrecen descuentos a visitantes locales

Castro explicó que el programa reúne a más de 110 establecimientos aliados que ofrecen descuentos desde 10% hasta 50%, con el propósito de acercar las experiencias turísticas de Nuevo León a sus propios habitantes.

Entre las opciones que destacó se encuentran el turismo de aventura y el gastronómico. La intención, señaló, es que los regiomontanos recorran el estado, conozcan su oferta y contribuyan a promoverla.

Macronavidad comenzará el 29 de noviembre

Como parte de las próximas actividades, la directora de Codetur anunció que la Macronavidad comenzará el 29 de noviembre y contará con miles de actividades durante la temporada decembrina.

El horario será de lunes a jueves, de 16:00 a 21:00 horas, mientras que durante los fines de semana las actividades se extenderán de 16:00 a 22:00 horas.

Reportan derrama de más de 10 mil millones por el Mundial

En su balance del sector turístico, Castro informó que se alcanzó una ocupación hotelera superior al 75% y señaló que el Mundial dejó una derrama económica de más de 10 mil millones de pesos.

La funcionaria planteó que, junto con la llegada de visitantes, uno de los objetivos es fortalecer la participación de los habitantes en el turismo y aprovechar la oferta de actividades, establecimientos y experiencias disponibles en Nuevo León.