Arrancan operativo 'Santa Claus Regios' con recorrido motorizado

Con más de dos décadas de tradición, un grupo de oficiales de Tránsito de Monterrey salió a las calles caracterizado como Santa Clós, marcando el inicio del operativo navideño “Santa Claus Regios”.

Los agentes viales iniciaron su recorrido desde las instalaciones de la Dirección de Tránsito, ubicadas sobre la avenida Lincoln.

Desde ahí avanzaron por Gonzalitos hacia el sur y posteriormente tomaron Madero al oriente, hasta llegar a la Escuela Primaria Presidente Calles, en el cruce con la calle Vallarta, en el centro de Monterrey.

En este primer día de actividades, los oficiales convivieron con alumnos y maestros del plantel, donde regalaron dulces y fotografías a los niños y niñas que llegaban a clases, generando un ambiente festivo.

A lo largo de la temporada navideña, los siete oficiales participantes recorrerán diversas arterias principales de la ciudad con el objetivo de compartir un mensaje de cercanía, alegría y comunidad con la ciudadanía.