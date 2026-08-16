Arrancan obras del Puente de la Unidad en Cadereyta

El gobernador Samuel García inició la construcción del Puente de la Unidad, que beneficiará a más de 50 mil habitantes de Cadereyta

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, puso en marcha los trabajos de construcción del Puente de la Unidad, una obra que busca fortalecer la movilidad y conectividad de Cadereyta al enlazar la Autopista Monterrey-Reynosa, la Carretera Libre Monterrey-Reynosa y la carretera Cadereyta Jiménez-Allende.

Durante el inicio de su gira por Cadereyta y China, el mandatario estatal destacó que el proyecto permaneció durante aproximadamente 20 años sin concretarse, hasta que se obtuvieron los permisos necesarios y se desarrolló el proyecto ejecutivo para comenzar su construcción.

García Sepúlveda señaló que la obra forma parte de una nueva etapa para Cadereyta, municipio que, dijo, ha registrado avances en infraestructura, seguridad y movilidad.

Entre las acciones mencionadas por el gobernador se encuentran la incorporación de nuevos camiones con aire acondicionado e internet, además del fortalecimiento de la presencia de Fuerza Civil y del patrullaje en las carreteras.

"La verdad es que Cadereyta siempre fue un diamante en bruto. Cadereyta fue un municipio muy próspero, mucha lana. Era de los sectores estratégicamente económicos del Estado, pero por muchos años que estuvo aquí la vieja política no hicieron nada.

Conectividad para más de 50 mil habitantes

El Puente de la Unidad tendrá una longitud de 210 metros y contará con dos carriles y banquetas. De acuerdo con las autoridades, beneficiará directamente a más de 50 mil habitantes de alrededor de 25 colonias y fraccionamientos.

La infraestructura permitirá mejorar los traslados hacia escuelas, centros de salud, el hospital de Pemex, espacios deportivos y fuentes de empleo, además de contribuir a la conexión con vialidades estratégicas de la región.

El alcalde de Cadereyta, Carlos Rodríguez Gómez, agradeció al gobernador por respaldar la gestión de una obra que calificó como una demanda histórica de las familias del municipio.

"Este puente de más de 200 m de longitud permitirá una mejor conectividad para más de 50 mil habitantes, cerca de 25 colonias, acercando a nuestras familias con escuelas, centro de salud, hospital de Pemex, espacios deportivos y fuentes de empleo. Reducirá tiempo de traslado, mejorará la seguridad, movilidad", apuntó el alcalde de Cadereyta.

Rodríguez Gómez sostuvo que el proyecto permitirá reducir tiempos de traslado y mejorar las condiciones de movilidad y seguridad, además de favorecer la competitividad y el desarrollo económico de Cadereyta y de la región.

El director general de la REA NL, Felipe Flores Escamilla, explicó que el puente tendrá una extensión de 210 metros y dispondrá de dos carriles, además de banquetas.

Precisó que los trabajos se desarrollan bajo medidas de responsabilidad ambiental y cuentan con los permisos correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).