Arrancan obras de los nuevos puentes peatonales Obispado e ISSSTE

Cada estructura tendrá un costo de $450 millones de pesos, debido a la complejidad técnica que implica elevar los puentes sin colocar apoyos dentro del canal

El Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villareal, aseguró que los nuevos puentes peatonales Obispado e ISSSTE, que conectarán con las próximas estaciones de la Línea 4 del Metro, no generarán afectaciones al Río Santa Catarina, pues su diseño contempla estructuras “de punto a punto”, sin apoyos intermedios sobre el cauce.

Los puentes cruzarán las avenidas Constitución y Morones Prieto, a la altura de las futuras estaciones Obispado e ISSSTE, y su construcción inició tras obtener la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

De acuerdo al funcionario, cada estructura tendrá un costo aproximado de 450 millones de pesos, debido, dijo, a la complejidad técnica que implica elevar los puentes sin colocar apoyos dentro del canal del río.

“Son puentes que no tienen ningún apoyo a lo largo del canal del Río Santa Catarina”, destacó el funcionario durante un Nuevo León Informa.

En el Puente Obispado ya se han realizado:

• Formación de plataformas.

• Trabajos en el canal de estiaje y desvío.

• Corte de talud para iniciar perforaciones de pilotes.

• Ingreso de maquinaria pesada en los frentes de Morones Prieto y Constitución.

• Detección y verificación de obras inducidas.

En el caso del Puente ISSSTE

• Habilitado y armado de acero en pilas.

• Excavaciones y corte de talud para cimentación en el lado norte de avenida Constitución.