Arrancan obras de los nuevos puentes peatonales Obispado e ISSSTE

El Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villareal, aseguró que los nuevos puentes peatonales Obispado e ISSSTE, que conectarán con las próximas estaciones de la Línea 4 del Metro, no generarán afectaciones al Río Santa Catarina, pues su diseño contempla estructuras “de punto a punto”, sin apoyos intermedios sobre el cauce.
Los puentes cruzarán las avenidas Constitución y Morones Prieto, a la altura de las futuras estaciones Obispado e ISSSTE, y su construcción inició tras obtener la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
De acuerdo al funcionario, cada estructura tendrá un costo aproximado de 450 millones de pesos, debido, dijo, a la complejidad técnica que implica elevar los puentes sin colocar apoyos dentro del canal del río.
“Son puentes que no tienen ningún apoyo a lo largo del canal del Río Santa Catarina”, destacó el funcionario durante un Nuevo León Informa.
En el Puente Obispado ya se han realizado:
• Formación de plataformas.
• Trabajos en el canal de estiaje y desvío.
• Corte de talud para iniciar perforaciones de pilotes.
• Ingreso de maquinaria pesada en los frentes de Morones Prieto y Constitución.
• Detección y verificación de obras inducidas.
En el caso del Puente ISSSTE
• Habilitado y armado de acero en pilas.
• Excavaciones y corte de talud para cimentación en el lado norte de avenida Constitución.