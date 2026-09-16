Arrancan festejos patrios en la Explanada de los Héroes

El orgullo patrio ya se encendió en el corazón del estado.
Entre los primeros acordes de la música regional, la Explanada de los Héroes comenzó a vibrar con la llegada de cientos de familias que se concentran para dar el Grito de Independencia con el sello distintivo de la cultura norteña.
Baile, color y tradición abren la celebración
La celebración arrancó con la estampa folklórica de la agrupación "Fandangos de México", encargada de abrir el escenario con baile, color y tradición, marcando el inicio formal de una velada llena de folclor y música en vivo.
Conforme avanza la tarde, la afluencia de regiomontanos y visitantes continúa en aumento, consolidando un ambiente familiar de fiesta previo al acto protocolario que encabezará el Ejecutivo estatal desde el Palacio de Gobierno a las 22:15 horas.