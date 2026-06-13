Arrancan festejos a San Antonio de Padua con misa para solteros

La misa de solteras y solteros este viernes será a las 7 de la noche, en su parroquia en la colonia Progreso, en Monterrey

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No todo es futbol, también la vida sigue su curso, entre ellas las actividades religiosas: una de ellas es la de San Antonio de Padua, cuya festividad se celebra este sábado 13 de Junio, pero de modo previo, desde hoy viernes 12, arranca su fiesta patronal con una Misa para solteras y solteros.

A San Antonio de Padua lo llaman el santo casamentero y a él acuden chicas o chicos en edad casadera que buscan el milagro de lograr un buen matrimonio.

La misa de solteras y solteros este viernes será a las 7 de la noche, en su parroquia en la colonia Progreso, en Monterrey.

El templo se ubica en el cruce de las calles Luis Quintanar y 18 de Marzo.

La misa para solteras y solteros ya es toda una tradición, y suelen acudir personas jóvenes o en edad madura.

A la misa de hoy viernes le sigue la tradicional kermés, la venta de cenas y la clásica serenata.

Y el sábado 13, ya en el día de este santo, se realizará la solemne eucaristía, presidida por Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes. Esto será a las 7 de la noche.

San Antonio de Padua fue un sacerdote franciscano de origen portugués.

Ha sido el segundo santo más rápidamente canonizado por la Iglesia Católica.

Es uno de los santos más queridos: se le considera el "santo del amor" y patrono de los enamorados gracias a su vocación como intercesor.

La tradición surgió porque se le atribuye ayudar a las mujeres jóvenes a conseguir dinero para su dote matrimonial, es decir, su apoyo para conseguir pareja.

Eso lo convirtió en el patrón de quienes buscan casarse.

Por cierto, según la tradición popular, quienes aspiran a casarse deben llevarle una ofrenda, consistente en un puñado de 13 monedas, como símbolo de fe para pedirle el "milagro" del matrimonio.

El número 13 es simbólico, porque él murió un día 13, ese día es su fiesta y 13 fueron los años que sirvió en la orden franciscana.

Entre la población, hay un ritual popular de poner de cabeza la figura de este santo, a modo de castigo mientras no conceda el favor del casamiento, pero esto la Iglesia lo considera una superstición.