Arranca Samuel García gira de trabajo en Nueva York

En un mensaje difundido desde las instalaciones de Goldman Sachs, García señaló que durante la gira presentará los proyectos que comenzarán en Nuevo León

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Desde el distrito financiero de Nueva York, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, inició una gira de trabajo con reuniones con instituciones financieras con el objetivo de promover proyectos de inversión y fortalecer los vínculos de Nuevo León con Estados Unidos.

En un mensaje difundido desde las instalaciones de Goldman Sachs, García señaló que durante la gira presentará los proyectos de infraestructura que están próximos a iniciar en la entidad, entre ellos las nuevas líneas del Metro, carreteras y obras relacionadas con el abasto de agua.

“Estamos en el Financial District en Goldman Sachs, platicando de todos los proyectos de Nuevo León. Sobre todo los que ya estamos por arrancar, porque traemos muchísima obra pública como las líneas del Metro, las nuevas carreteras y muchos proyectos de agua”, afirmó el mandatario estatal.

Durante su mensaje, destacó la construcción de la Torre Rise, en Nuevo León, que, de acuerdo con lo expuesto por García, se convertirá en uno de los edificios más altos del continente y estará vinculada con infraestructura de transporte como las líneas 4 y 6 del Metro y la conexión con el aeropuerto.

Afirmó que existe interés de instituciones financieras en los proyectos de Nuevo León y señaló el volumen de obra pública que actualmente se desarrolla en el estado.

“Muchísima obra pública nunca vista. Yo sí les puedo decir que lo que no hicieron en 40 años, nos lo aventamos en cuatro. Bueno, ya vamos a cumplir cinco”, expresó.

Como parte de su agenda, el gobernador informó que sostendría reuniones con bancos, acudiría a la Organización de las Naciones Unidas y tendría encuentros con representantes diplomáticos, entre ellos el embajador de Estados Unidos y el agregado económico de la ONU.

Además, destacó que durante la tarde recibiría, a nombre del Hospital Infantil de Nuevo León, un reconocimiento de LatinFinance relacionado con proyectos e infraestructura.

ADVIERTE POR LLUVIAS INTENSAS

Durante el mismo mensaje, García lanzó una advertencia a la población de Nuevo León ante el pronóstico de lluvias intensas para los próximos días.

Señaló que entre viernes y sábado podrían acumularse entre 120 y 200 milímetros de lluvia, por lo que pidió a las autoridades educativas mantener informada a la población sobre la posibilidad de suspender clases.

“Le he pedido al doctor Paura que con tiempo nos avise si va a haber o no mañana clases para evitar tragedias, para evitar incidencias”, indicó.

El gobernador señaló que las precipitaciones comenzarían desde este jueves por la tarde, alrededor de las 14:00 horas, y recomendó a la población regresar a sus hogares y mantenerse bajo resguardo ante lo que calificó como un evento meteorológico severo.