Arranca registro de pensiones de Bienestar; concluye 28 de junio

Para brindar una mejor atención, el registro se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido de la persona, bajo el siguiente calendario,

A partir de este lunes 22 de junio y hasta el próximo domingo 28 se realiza en Nuevo León el registro a las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas

Mayores de 65 años o más y Mujeres Bienestar para mexicanas de 60 a 64 años.

El delegado de Bienestar en la entidad, Genaro Rodríguez Teniente, informó la logística.

Los módulos de registro brindan atención de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en todo el país.

La ubicación de los módulos se puede consultar en la página de la Secretaría de

Bienestar: www.gob.mx/bienestar.

Rodríguez Teniente resaltó que la Pensión para Adultos Mayores reconoce la aportación que realizaron los derechohabientes en el desarrollo y preservación de los valores en México.

Y con la Pensión Mujeres Bienestar, por primera vez se reconoce toda una vida de trabajo y esfuerzo de las mexicanas en el cuidado de su familia.

Para brindar una mejor atención, el registro se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido de la persona, bajo el siguiente calendario, por letras:

De la A a la C: lunes 22

De la D a la H: martes 23

De la I a la M: miércoles 24

De la N a la R: jueves 25

De la S a la Z: viernes 26

Todas las letras: sábado 27 y domingo 28

Los requisitos para el registro son:

— Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional,

credencial del Inapam o carta de identidad).

— CURP (impresión reciente)

—Acta de nacimiento (legible)

—Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

— Teléfono de contacto (celular y de casa)

Quienes por algún motivo no pueden asistir a realizar el trámite de incorporación o registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o a la Pensión Mujeres Bienestar pueden solicitar una visita domiciliaria en la página oficial de la Secretaría de Bienestar

www.gob.mx/bienestar