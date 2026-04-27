Arranca proyecto Villa Dorada para priorizar peatones

Los trabajos, realizados por la Secretaría de Servicios Públicos en Santa Catarina, contemplaron la rehabilitación e instalación de infraestructura urbana.

El gobierno de Santa Catarina puso en marcha el proyecto Villa Dorada con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la movilidad urbana, mediante acciones enfocadas en priorizar a peatones y ciclistas.

La intervención inició en la Avenida Villa Dorada, en el tramo entre Villa Génova y Acacia, en la colonia Villas del Mirador, donde se implementó un sendero peatonal como parte de una estrategia integral para ordenar la circulación y reducir riesgos de accidentes.

¿Qué incluye el proyecto Villa Dorada en su primera etapa?

Los trabajos, realizados por la Secretaría de Servicios Públicos, contemplaron la rehabilitación e instalación de infraestructura urbana, así como la incorporación de señalización preventiva, restrictiva e informativa, tanto horizontal como vertical.

Estas acciones buscan reforzar la seguridad en el corredor vial y generar condiciones adecuadas para todos los usuarios de la vía, especialmente los más vulnerables.

¿Cómo se reorganizó el espacio vial en la zona?

El proyecto incluyó una reconfiguración del espacio público para mejorar la circulación y establecer una jerarquización de usuarios, priorizando a peatones y ciclistas sobre el tránsito vehicular.

Además, se aplicó pintura vial para delimitar carriles, cruces peatonales y zonas compartidas, lo que permite una mejor orientación y reduce la posibilidad de incidentes.

Con estas acciones, el municipio pretende incrementar el uso de transporte no motorizado, mejorar la imagen urbana y fortalecer entornos más seguros y accesibles.

¿Cómo impactará en la seguridad y movilidad?

La implementación del proyecto permitirá un mejor ordenamiento del flujo vehicular y peatonal en la zona, además de reducir riesgos de accidentes mediante señalización adecuada.

También se impulsa la creación de espacios seguros e incluyentes para usuarios vulnerables, promoviendo una convivencia más ordenada entre distintos modos de transporte.