Arranca programa “Mty. Sin frío” para apoyar a familias delicadas

El edil destacó la importancia de reforzar la atención a la ciudadanía ante las condiciones climatológicas que se presentan en la ciudad durante el invierno.

Ante el descenso de las temperaturas y con el objetivo de proteger la salud de las familias más vulnerables, el DIF Monterrey puso en marcha el programa “Mty. sin frío”, mediante el cual se entregarán cobijas, ropa de invierno, calzado deportivo y apoyo alimentario durante la temporada invernal.

El arranque de esta estrategia fue encabezado por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, quienes dieron inicio a la entrega de apoyos en la colonia Ferrocarrilera.

“Estamos conscientes que vienen épocas difíciles de frío. Así como esta ciudad registra calor intenso, también enfrenta temperaturas muy bajas, y es fundamental atender a la población para que se encuentre en las mejores condiciones”, señaló.

Por su parte, la presidenta del DIF Monterrey informó que el programa se fortalecerá ante la llegada de temperaturas de un solo dígito y adelantó que continuará recorriendo diversos sectores de la ciudad.

“Es muy importante que las personas estén bien abrigadas. Este es un programa que lleva protección y abrigo a quienes realmente lo necesitan, y vamos a seguir visitando colonias en toda la ciudad”, expresó.

El programa “Mty. sin frío” es una estrategia permanente del DIF municipal durante la temporada invernal y está enfocada en brindar atención oportuna a personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.