Arranca plan para reforestar NL con método japonés 'nendo dango'

Miguel Ángel Flores Serna, en coordinación Arturo Islas Allende, iniciaron un programa de reforestación que contempla lanzar un millón de 'esferas de vida'

El Gobierno de Nuevo León puso en marcha la primera etapa de un programa de reforestación que busca recuperar zonas devastadas por la sequía mediante el lanzamiento de un millón de “esferas de vida”.

El proyecto es encabezado por el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, en coordinación con el activista Arturo Islas Allende, quienes realizaron las primeras acciones en áreas afectadas del estado.

Técnica japonesa para regenerar ecosistemas

Las llamadas “esferas de vida” están elaboradas con la técnica japonesa nendo dango, un método que consiste en encapsular semillas dentro de una mezcla de tierra y composta para facilitar su germinación en condiciones adversas.

Dicho modelo permite que las semillas se mantengan protegidas hasta que existan condiciones adecuadas para su crecimiento, lo que incrementa las posibilidades de reforestación en zonas áridas.

En esta primera fase, niños y jóvenes de la Fundación Cree AC participaron en la elaboración de las esferas, que posteriormente fueron transportadas en costales.

Para su dispersión, las autoridades utilizaron un helicóptero desde el cual se lanzaron sobre áreas previamente identificadas como críticas por la sequía.

El activista Arturo Islas Allende explicó que la iniciativa surgió como una respuesta a la crisis ambiental que enfrenta la entidad.

“Gran parte de la sequía que vivimos fue por falta de árboles. Lancé un reto a Mike. Le dije que tiráramos esferas de vida para reforestar Nuevo León”, expresó.

Por su parte, Flores Serna reconoció que la propuesta implicó un desafío fuera de lo común.

“Cuando Arturo me dijo que hiciéramos esto, le dije que una de mis metas era ayudar a reforestar a Nuevo León, pero también le dije: ‘estás loco, cómo nos vamos a amarrar desde un helicóptero’. Él me respondió: ‘sí estoy loco, pero vamos con todo’”, relató.

Meta: un millón de esferas

El funcionario estatal detalló que esta acción es apenas el inicio de un programa más amplio que continuará en distintas zonas del estado hasta alcanzar la meta de un millón de esferas.

El objetivo es restaurar ecosistemas, mejorar la captación de agua y contribuir a mitigar los efectos de la sequía.

Flores Serna subrayó que este tipo de iniciativas no solo buscan recuperar áreas verdes, sino también generar conciencia sobre la importancia del cuidado ambiental.