Arranca pago de las Pensiones y Programas del Bienestar

Este 1 de septiembre arrancó el pago de las pensiones y programas del Bienestar del bimestre septiembre-octubre, proceso que se extenderá hasta el día 25 de este mismo mes.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó los derechohabientes y beneficiarios de las Pensiones y Programas para el Bienestar de las mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y las y los sembradores, recibirán el pago correspondiente al bimestre septiembre–octubre.

En este período se dispersará a un millón de mujeres de 63 y 64 años el apoyo de $3,000 pesos bimestrales de la Pensión Mujeres Bienestar, mientras que los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores recibirán $6,200 pesos bimestrales.

Los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben $3,200 pesos bimestrales, las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras $1,650 pesos, y las y los sembradores de Sembrando Vida reciben $6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.

La fecha de pago se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar.

Para brindar mejor atención, el depósito se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido del derechohabiente, bajo el siguiente calendario:

A: LUNES 1

B: MARTES 2

C: MIÉRCOLES 3 y JUEVES 4

D, E, F: VIERNES 5

G: LUNES 8 y MARTES 9

H, I, J, K: MIÉRCOLES 10

L: JUEVES 11

M: VIERNES 12 y LUNES 15

N, Ñ, O: MIÉRCOLES 17

P y Q: JUEVES 18

R: VIERNES 19 y LUNES 22

S: MARTES 23

T, U, V: MIÉRCOLES 24

W, X, Y y Z: JUEVES 25

Para consultar la ubicación de sucursales del Banco del Bienestar hay que ingresar a: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx