Arranca operativo ‘San Pedro por un Buen Fin Seguro y en Paz’

En el despliegue participan más de 700 elementos de Policía de San Pedro, Protección Civil, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Civil y la Fiscalía

Con el propósito de garantizar la seguridad de las familias y visitantes durante el fin de semana del Buen Fin, el municipio de San Pedro puso en marcha el operativo “San Pedro por un Buen Fin Seguro y en Paz”, encabezado por el alcalde Mauricio Farah Giacomán y el secretario de Seguridad Pública, José Luis David Kuri.

En el despliegue participan más de 700 elementos de distintas corporaciones, entre ellas: la Policía de San Pedro, Protección Civil Municipal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Fuerza Civil y la Fiscalía General del Estado, quienes realizarán patrullajes conjuntos y acciones preventivas en puntos estratégicos.

El alcalde Farah Giacomán afirmó que la prioridad del operativo es la tranquilidad de las familias.

“En San Pedro seguimos 100% seguros. Para nosotros lo más importante es la tranquilidad de nuestras familias. Estaremos exageradamente pendientes estos días de alta afluencia para que sigamos siendo el municipio más seguro del país, donde la gente pueda estar tranquila y en paz”, expresó.

El operativo contempla la instalación de puntos de vigilancia y apoyo ciudadano en los principales corredores comerciales como Calzada del Valle, Calzada San Pedro, Vasconcelos y Gómez Morín, además de presencia permanente en plazas, tiendas departamentales y estacionamientos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública destacó la importancia de reforzar la presencia operativa ante el flujo diario de visitantes al municipio.

“Más de 300,000 personas nos visitan día a día, y por eso redoblamos nuestra capacidad, con inteligencia del C4 y el trabajo operativo de todas las corporaciones. Hoy más que nunca seguiremos trabajando por un San Pedro unido, seguro y en paz”, señaló Kuri.

El municipio reiteró su compromiso de mantener la coordinación con las autoridades estatales y federales, priorizando la prevención para que el Buen Fin transcurra en un ambiente de seguridad y tranquilidad.