Arranca operativo en panteones de Monterrey por Día de Muertos

Monterrey activa operativo en cuatro panteones por Día de Muertos; retiraron 207 toneladas de desechos ante la visita de 60 mil personas.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con el objetivo de recibir a más de 60 mil visitantes durante las celebraciones del Día de Muertos, el municipio de Monterrey puso en marcha el operativo especial en los panteones San Jorge, Valle Verde, Topo Chico y Estanzuela, que permanecerá activo hasta el próximo 2 de noviembre.

Héctor Hugo Salinas, secretario de Servicios Públicos de Monterrey, informó que durante las últimas dos semanas se retiraron 207 toneladas de desechos, entre basura, residuos vegetales y escombros, además de realizar labores de deshierbe y limpieza en los cuatro cementerios.

El funcionario detalló que se trabajó en una superficie de 410 mil metros cuadrados, mientras que las acciones de mantenimiento incluyen fumigación, limpieza y pintura para mantener los espacios en condiciones adecuadas para recibir a las familias.

“Por esta razón, Servicios Públicos tiene la responsabilidad de mantener los panteones en óptimas condiciones, a la altura del cariño que sienten las familias por sus seres queridos”, expresó Salinas.

Por su parte, Daniel Betancourt, director de Protección Civil de Monterrey, informó que se desplegarán alrededor de 170 elementos de distintas corporaciones, entre policías, agentes de Tránsito, paramédicos y rescatistas, quienes brindarán atención y vigilancia durante las visitas.

El operativo también contempla la presencia de ambulancias y supervisiones preventivas para detectar riesgos, como tumbas deterioradas, enjambres de abejas y zonas resbaladizas por las lluvias.

Betancourt exhortó a los visitantes a caminar únicamente por los pasillos, evitar subir a las lápidas y mantener especial vigilancia sobre niñas, niños y adultos mayores, debido al riesgo de que las estructuras deterioradas puedan ceder y provocar caídas al interior de las fosas.

“Insisto, el tema del concreto o del material con el que está hecho pierde resistencia a lo largo de los años por el sol, por la humedad, por las lluvias”, advirtió.

Las autoridades también recomendaron respetar los acordonamientos, establecer puntos de reunión familiar y atender las indicaciones del personal desplegado en los cementerios.

El horario de visita durante el operativo será de las 08:00 a las 17:00 horas, incluidos los fines de semana.