Arranca operativo de seguridad por Semana Santa en Santiago

Despliegan más de 100 elementos, drones y vigilancia reforzada para proteger a visitantes; autoridades llaman a prevenir riesgos y respetar la veda de fuego

Con un despliegue reforzado de personal, unidades y tecnología, el alcalde de David de la Peña Marroquín dio el banderazo de inicio al Operativo “Semana Santa Segura 2026” en el municipio de Santiago, estrategia que estará vigente del 25 de marzo al 12 de abril con el objetivo de salvaguardar a residentes y visitantes durante el periodo vacacional.

El edil explicó que la prioridad del operativo es prevenir incidentes y proteger la integridad de quienes transitan por carreteras, zonas recreativas y puntos turísticos del municipio.

En ese sentido, exhortó a la población a atender las indicaciones oficiales y actuar con responsabilidad.

“En esta Semana Santa que está por iniciar, quiero recordar a la comunidad de Santiago y a todos nuestros visitantes que mientras muchos disfrutan de un merecido descanso, hay quienes siguen trabajando para cuidar y servir a los demás”.

Como parte de la estrategia, se desplegarán más de 100 elementos con 35 unidades operativas, apoyo aéreo, torres de vigilancia, drones y sistemas de monitoreo. El presidente municipal subrayó que se trata de un esfuerzo conjunto entre corporaciones para reducir riesgos.

“Con el Operativo Semana Santa Segura 2026, este esfuerzo coordinado entre corporaciones y dependencias estará operando con acciones fundamentales para proteger la integridad y la vida de los habitantes y los visitantes, garantizando su seguridad en espacios públicos, carreteras y centros turísticos”.

Una de las líneas centrales será la prevención de incendios forestales, por lo que se reforzará la vigilancia en la sierra ante la veda vigente.

“Recordándoles que está en vigor la Veda de Fuego, que prohíbe expresamente encender fogatas en la zona de la Sierra”.

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad informó que operarán puntos de monitoreo, botones de auxilio y unidades de apoyo vial, además de un llamado a respetar límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

“Para la comunidad en general, les pedimos respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol y atender siempre el llamado de la autoridad. Quienes vienen a disfrutar, que les quede claro que vienen a respetar”.

Protección Civil municipal participará con unidades de ataque, ambulancias, maquinaria especializada y personal operativo distribuido estratégicamente.

El operativo contará con la coordinación de municipios vecinos y dependencias estatales y federales como CONAFOR, Cruz Roja, Guardia Nacional, Fuerza Civil, entre otras.

Finalmente, el alcalde llamó a la corresponsabilidad ciudadana para disfrutar de un periodo vacacional seguro.

“Recuerden que la seguridad es una responsabilidad compartida entre todas y todos. Nuestros mejores deseos para que esta Semana Santa sea un tiempo de encuentro, reflexión y sana convivencia. Nos estamos esforzando para que lo disfruten con tranquilidad y seguridad”.