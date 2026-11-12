Arranca operativo de seguridad por El Buen Fin 2026 en San Pedro

El dispositivo de seguridad estará enfocado principalmente en zonas comerciales y restaurantes, además se realizarán recorridos constantes por todo el municipio

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Con un despliegue de más de 800 elementos de seguridad y vialidad, arrancó el operativo especial con motivo del Buen Fin 2026 en el municipio de San Pedro Garza García, el cual se llevará a cabo del miércoles 11 al martes 17 de noviembre.

El dispositivo de seguridad estará enfocado principalmente en zonas comerciales, centros y plazas comerciales, así como en restaurantes aunque también, las autoridades informaron que también se realizarán recorridos constantes por todo el municipio.

Como parte de las acciones de vigilancia, se contará con el monitoreo de más de 3 mil cámaras de seguridad del C4 municipal. Además, en esta edición se incorporan la Unidad K9 y el Escuadrón Canino Tecnológico.

Las autoridades municipales estiman que durante estas fechas San Pedro recibirá alrededor de 500 mil visitantes, por lo que se busca mantener condiciones de seguridad ante el incremento de la actividad comercial.

El banderazo de arranque estuvo encabezado por el secretario de Seguridad Pública, José Luis David Kuri, y Juan Pablo Castuera, secretario ejecutivo del alcalde.

Durante el inicio del operativo, José Luis David Kuri destacó el reforzamiento de la presencia policial en los principales sectores del municipio y llamó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de seguridad.

“Reforzamos la presencia policial en las colonias principales y avenidas y los centros comerciales. Reforzamos este operativo y buscamos mantener un saldo blanco, les pedimos que sigan las recomendaciones y atiendan a las indicaciones de nuestros elementos para evitar algún hecho que ponga en riesgo su patrimonio”, dijo Kuri.

Por su parte, Juan Pablo Castuera señaló que las distintas dependencias trabajarán de manera coordinada durante el desarrollo del operativo.

“Sepan que el operativo que hoy arrancamos están plenamente coordinados con todas la dependencias que hoy nos acompañan aquí, como lo está los 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, todo el año y pues cuidando lo que más queremos que mantener a San Pedro seguro y en paz. Recordar que llevamos más de 700 días siendo el primer lugar en percepción de seguridad”, afirmó Castuera.

Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades para este Buen Fin se encuentra evitar dejar objetos de valor al interior de los vehículos, así como retirar únicamente el dinero necesario al utilizar cajeros automáticos.

También exhortaron a realizar compras seguras, evitar abrir enlaces sospechosos y mantenerse atentos ante posibles intentos de extorsión o fraude, principalmente a través de mensajes de texto, WhatsApp y redes sociales.