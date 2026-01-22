Arranca obras del Espacio de Unidad en Vistas de San Juan

Por: Carlos Nava 21 Enero 2026, 20:21

Este nuevo centro recreativo forma parte de un plan estratégico que busca consolidar 100 nuevos espacios públicos antes de que concluya la administración

El municipio de Juárez, encabezado por el alcalde Félix Arratia, continúa con paso firme en su ambicioso proyecto de recuperación del tejido social. Esta semana se anunció el inicio de obras del nuevo Espacio de Unidad en la colonia Vistas de San Juan, un proyecto que beneficiará de manera directa a más de 2,500 vecinos y vecinas. Rumbo a la meta de 100 espacios públicos Este nuevo centro recreativo forma parte de un plan estratégico que busca consolidar 100 nuevos espacios públicos antes de que concluya la presente administración. Durante el evento, el edil juarense destacó el avance acelerado de esta iniciativa: “Me comprometí a construir 100 Espacios de Unidad en tres años y hoy, a poco más de un año de administración, ya contamos con más de 30 finalizados y 10 más en proceso de construcción”, afirmó Arratia Cruz.

Transformación integral en la zona

La colonia Vistas de San Juan se ha convertido en un punto clave para la actual gestión. Apenas hace una semana, el alcalde —en conjunto con el Gobierno del Estado— colocó la primera piedra de lo que será una de las secundarias más modernas de México, la cual se prevé esté lista para septiembre, coincidiendo con el inicio del próximo ciclo escolar.

Detalles de la obra

El secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos, informó que los trabajos se ejecutarán en un periodo aproximado de 90 días. El proyecto se desarrollará en una superficie superior a los 5,000 metros cuadrados e incluirá: