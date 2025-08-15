Arranca Monterrey rehabilitación de 31 centros DIF

Monterrey invierte 50 mdp en rehabilitar 31 centros del DIF con mejoras en infraestructura y servicios, beneficiando a población vulnerable para noviembre

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con una inversión de 50 millones de pesos, el alcalde Adrián de la Garza y su esposa y presidenta del DIF arrancaron este miércoles la rehabilitación de los 31 centros en Monterrey.

El alcalde adelantó que en una segunda etapa incluirá la construcción de nuevas áreas, lo que representará otra inversión similar.

La finalidad es brindar a la población más vulnerable espacios dignos y seguros para su atención.

“Hay diferentes tipos de acciones en los 31 centros que, inclusive, algunos se tuvieron que activar porque estaban abandonados, y que ahorita ya la gente, pues, está ávida de poder estar trabajando; lo están haciendo en centros que no tienen, pues la calidad que quisiéramos y por eso estamos entrando en esta remodelación, rehabilitación y construcción de los 31 centros DIF”.

La presidenta del DIF y esposa del alcalde, Gaby Oyervides, explicó que dentro del programa “Espacios diferentes” se atenderán 17 Centros de Bienestar Familiar, 4 Estancias Infantiles, el PAPTI, 3 Casas Club de Personas Adultas Mayores, el área de discapacidad de Ciudad de la Inclusión y la Clínica del Autismo, así como 3 Unidades Básicas de Rehabilitación y las oficinas generales.

El arranque de las intervenciones se efectuó en el Centro de Bienestar Familiar de la colonia Valle de Infonavit que es el de mayor afluencia de usuarios.

Dentro de los trabajos a estos 31 centros se realizarán impermeabilización, cambio de piso, remodelación de baños, cambio de ventanas, cancelería y acabados, climatización; se colocarán espejos en los salones de bailoterapia y yoga y muchas otras acciones de beneficio comunitario, que deberán estar terminados para finales de noviembre próximo.

“El alcalde Adrián de la Garza me ha encargado muchísimo desde el primer día de la Administración, escuchar y resolver, y eso es lo que estamos haciendo en cada centro, en cada espacio, en las estancias; en todos estamos haciendo estos cambios tan importantes para todos nosotros”, dijo la presidenta del DIF.

En el Centro Valle de Infonavit se renovarán las áreas polivalentes y de psicología, la fachada, las ventanas y canceles, se cambiará la malla ciclónica, tendrá nuevos pisos, se mejorará la iluminación e instalaciones eléctricas, contará con nuevo aire acondicionado en distintas zonas y se aplicará pintura en general.

En el inicio de trabajos estuvieron presentes el jefe del gabinete municipal, Fernando Margáin; el secretario de Administración, Marcelo Segovia; la directora general del DIF, Ivonne Álvarez; el director de Mantenimiento y Equipamiento de Monterrey, Roberto Tomasichi; y las diputadas locales Armida Serrato, Betty Garza y Fernando Aguirre.