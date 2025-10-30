Arranca modernización del Arroyo Topo Chico en San Nicolás

La obra consta de la reconstrucción hidráulica del arroyo que va de Río Tacachi a Del Arroyo e incluirá la reconstrucción de la vialidad

Para evitar inundaciones y salvaguardar la vida de todos los ciudadanos, el alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo Martínez, dio arranque a la modernización hidráulica de 150 metros lineales del Arroyo Topo Chico.

Carrillo Martínez, destacó que la inversión de 53 millones de pesos para esta sección es completamente municipal, pese a que el arroyo depende de la nación, pues desde hace algunos años ha colaborado con la CONAGUA en busca de cuidar de todas las familias nicolaítas.

"Los ríos y arroyos son responsabilidad de la federación y nosotros desde hace algunos años nos dimos a la tarea de trabajar técnicamente con la CONAGUA, para hacer las especificaciones correctas para aumentar el cauce del arroyo... Y tener recubrimiento completamente de cemento, con lo que evitamos otra problemática que sucede por las lluvias, que son los encharcamientos de la ciudad", destacó el edil.

La obra consta de la reconstrucción hidráulica del arroyo que va de Río Tacachi a Del Arroyo e incluirá la reconstrucción de la vialidad y un muro de contención para evitar accidentes y que los ciudadanos arrojen basura en la zona, así como se espera que continúe con inversión de CONAGUA en el 2026.