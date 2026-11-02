Arranca Mictlán Escobedo 2026 con muestras de danza y de música

Grupos de música y el Ballet Folclórico Itze se presentaron en el municipio previo al desfile de carros alegóricos y concurso de catrinas.

Entre música, danza, teatro y expresiones culturales, el municipio de Escobedo celebró la primera de las dos jornadas de Mictlán Escobedo 2026, un evento organizado para preservar las tradiciones del Día de Muertos y ofrecer a las familias espacios de convivencia y entretenimiento.

En esta primera noche estuvieron presentes el secretario técnico de Gabinete, José Antonio Quiroga Chapa, y el secretario de Cultura, Educación y Recreación, Hugo Espiricueta, quienes recorrieron los diferentes escenarios y espacios donde se desarrolló el programa artístico.

Las actividades comenzaron con la participación del Taller de Música de la Casa de la Cultura, el Grupo de Danza Jazz y el Grupo de Saxofonistas, cuyos integrantes ofrecieron diversas presentaciones ante las familias que acudieron a disfrutar de la celebración.

El programa continuó con una puesta en escena teatral y la participación del Ballet Folclórico Itze, que aportó colorido y tradición a una noche dedicada a reconocer las raíces culturales de México.

Durante el evento, José Antonio Quiroga Chapa invitó a la ciudadanía a participar en la segunda jornada de Mictlán, programada para este lunes 2 de noviembre:

"Los invitamos a que este lunes 2 de noviembre vengan a disfrutar del Mictlán en Escobedo. Empezaremos a las 6:00 de la tarde; es un evento muy bonito que vale la pena venir a disfrutarlo en familia", expresó.

Para esta segunda jornada se contempla un desfile que partirá del cruce de las avenidas Santa Bárbara y Raúl Salinas, continuará por la avenida Raúl Caballero y concluirá en la Presidencia Municipal.

Durante el recorrido participarán carros alegóricos alusivos al Día de Muertos, mientras que en la llegada se ofrecerán diferentes espectáculos artísticos, además del concurso de catrinas y catrines y la presentación acrobática denominada “Almas en movimiento”.

Con Mictlán Escobedo 2026, el Gobierno Municipal de Escobedo busca fortalecer la identidad cultural, promover el talento artístico local y mantener vivas las tradiciones mexicanas mediante actividades que permitan a las nuevas generaciones conocer y disfrutar el legado cultural del país.